Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'den Ankara'da Türk kahvesi paylaşımı!

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Bakan Motegi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'dan videolu paylaşımda bulundu.

Motegi paylaşımında, "Türkiye'de, çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi, yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımda yer alan videoda, Motegi'nin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi deneyimlediği anlar yer aldı.

Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirten Motegi, Türk kahvesinin filtre kullanılmadan, doğrudan suyla kaynatılarak yapıldığını ve telvenin dibe çökmesinin ardından üstündeki berrak kısmın içildiğini anlattı.

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Daha sonra kahveyi tadan Motegi, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşündüğüm kadar acı değilmiş ama sanki doğal bir kokusu var gibi. Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım."

JAPONYA SAVUNMA BAKANI BARDAK SUYU MUM SANDI



NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, kendisine ikram edilen 'bardak suyu' ilk kez gördüğünü belirtti.



Kendisine sunulan kapalı bardak suyun videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Şinciro, "Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

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