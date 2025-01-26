Japonların uzun yaşam sırrı: %80 doyunca sofradan kalk

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ARALIKLI oruç kavramı yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza girdi ve giderek de popülerleşti. Ancak aralıklı oruçta faydası vurgulanan yegâne şey “otofaji” kavramıydı. Otofaji çok önemli bir kavram. Vücut belli bir süre aç kaldığında ve kalori açlığı yarattığında, yeni ve sağlıklı hücreler elde etmek için eski ve hasarlı hücreleri yakıyor. Böylece bir hücre yenilenmesi yaşanıyor. Ancak bu açlık belli bir sürenin üzerinde olduğunda vücut kendini korumaya alıyor. Ayrıca kalori de belli bir kalorinin altında olmazsa yine otofaji yaşanmıyor.

AÇLIĞI TAKLİT EDEN DİYET

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş, her açlığın ve aralıklı orucun her zaman otofaji yaratmadığını belirterek, “Kalori kısıtlaması olmadan günde tek öğün de yeseniz, aralıklı oruç da yapsanız otofaji ortaya çıkmaz. Ancak bizim ‘açlığı taklit eden diyet’ dediğimiz bir teknik ile gerçekleştirilen belli süredeki açlık ömrü uzatıyor. Üç kez, beşer günlük periyotlar ile açlığı taklit eden diyet uygulamak ortalama biyolojik yaşta 2.5 yıllık bir azalma yaratıyor. ‘Blue zone’ dediğimiz bazı sağlıklı ve uzun yaşamın yaygın olduğu bölgeler var. Bir tanesi Japonya’nın Okinawa Adası. Okinawa’da görülen en temel özellik enerji kısıtlaması. Buradaki insanların prensibi şu, yüzde 80 doyduğunda sofradan kalk.”

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Prof. Dr. Baş, bu konudaki bilimsel bir çalışmayı da aktardı: “Bir gruba Akdeniz diyeti, diğerine açlığı taklit eden diyet uygulanıyor. Açlığı taklit eden diyette bel bölgesi inceliyor, kan basıncı düşüyor, toplam vücut yağ oranı azalıyor.”

AÇLIK TÜRLERİ

Prof. Baş, açlık türlerini şöyle tarif etti:

- Aralıklı açlık: 2 günlük açlık, 16 saat açlık ya da günaşırı açlık olmak üzere 3 tip aralıklı açlık.

- Uzun süreli veya periyodik açlık: Su açlığı ve açlığı taklit eden diyet. Su açlığı sosyal medyada çok popüler ama asla önermiyoruz.

- Açlığı taklit eden diyet: Belli periyotlarla öneriyoruz.