Japon yarbayın Atatürk sevgisi

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Yosuke, Japonya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabında yayınlanan mesajında, “Japonya’da buraya Türk halkına destek olmaya geldim ama aksine sizlerden güç aldım. Bu zor zamanlarda, geleceğe dönük sergilediğiniz güç, nezaket ve umut beni cesaretlendirdi. Türkiye’yi zaten severdim, giderek daha çok seviyorum” dedi.

SAYGI DURUŞU

Depremini hemen sonrasında Türkiye’ye gelen Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi’ne (JDR) bağlı 71 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ise görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndü. Ekip, uçağa binmeden önce depremde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.