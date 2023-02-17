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Japon yarbayın Atatürk sevgisi

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#Takahashi Yosuke#Japon Asker#Atatürk
Japon yarbayın Atatürk sevgisi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye’ye gelen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Öncü Heyet Üyesi Yarbay Takahashi Yosuke omzunda “Bizim maviye olan sevdamız Selanik’te açılan bir çift gözle başladı” yazılı bir arma taşıdı.

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Yosuke, Japonya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabında yayınlanan mesajında, “Japonya’da buraya Türk halkına destek olmaya geldim ama aksine sizlerden güç aldım. Bu zor zamanlarda, geleceğe dönük sergilediğiniz güç, nezaket ve umut beni cesaretlendirdi. Türkiye’yi zaten severdim, giderek daha çok seviyorum” dedi.

SAYGI DURUŞU

Depremini hemen sonrasında Türkiye’ye gelen Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi’ne (JDR) bağlı 71 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ise görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndü. Ekip, uçağa binmeden önce depremde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

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#Takahashi Yosuke#Japon Asker#Atatürk

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