Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Donmuş japon yapıştırıcısını elden çıkarma yöntemi

Japon yapıştırıcısını ve onun gücünü bilmeyen yoktur. Özellikle o kadar hızlı şekilde kurur ki onu çıkarmak oldukça zor hale gelir. Özellikle küçük ev aletleriyle uğraşırken ya da bir maket yaparken, küçük parçalar bir anda parmaklara yapışır ve hızlıca kurur. Fakat böyle durumlarda telaş etmeye hiç gerek yok. Japon yapıştırıcı her ne kadar çok güçlü olsa dahi onun da üstesinden gelecek bazı unsurlar bulunmaktadır.

Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar?

Japon yapıştırıcısı deriye bulaştığı zaman kolay şekilde çıkaracak ürünler mevcut. Bunların başında aseton gelir. Zira aseton ojeyi tırnaktan çıkarabilmek için temel bir solvent görevi görür. Böylece kolaylıkla parmaklarınızdan Japon yapıştırıcısını çıkarabilirsiniz.

Özellikle aseton içeren oje çıkarıcılar bu konuda büyük kolaylık sağlıyor. Herhangi bir sorun yaşamadan güvenli şekilde en zorlu Japon yapıştırıcılarını dahi çözülme aşaması ile beraber kolaylıkla çıkarmak mümkün.

Donmuş Japon Yapıştırıcısını Elden Çıkarma Yöntemi

Kısa süre içerisinde donan Japon yapıştırıcısını çıkarmak çoğu zaman büyük zorluk yaratır. Çok güçlü bir etkiye sahip olduğu için kısa sürede deriyle adeta bütün haline gelir. Ancak donmuş Japon yapıştırıcısını elden çıkarmak için farklı yöntemler bulunuyor.



- İlk olarak aseton kullanabilir ve ilgili bölgeye uygulayarak çıkarabilirsiniz.

- Eğer cildinizde aseton kullanmayı istemiyorsanız tuz ile suyu birbirine karıştırarak ilgili bölgeye uygulayabilirsiniz.

- Ayrıca tuvalet ispirtosu süper yapışkanları ortadan kaldırabilmek için aktif çözücüler arasında yer alır.

- Alternatif olarak zeytinyağı ve tuzu karıştırarak yine kullanabilirsiniz.

- Çok tercih edilmese dahi kesici aletleri kullanarak yapıştırıcıyı cildinizden sökmeniz mümkündür.

Japon Yapıştırıcısını Çıkarmak İçin Aseton Nasıl Kullanılır?

Japon yapıştırıcısını ciltten uzaklaştırmak için en önemli yöntem asetondur. Bunun için Japon yapıştırıcısının temas ettiği bölgeye 2-3 damla aktarın. Hafif hareketlerle asetonu bölgeye dağıtın ve yavaş şekilde çekin. Bunu çok yavaş uygulamalısınız çünkü deriniz zarar görebilir.

Eğer dudak gibi hassas bölgelere bulaştıysa bol bol su ile yıkayın ya da tükürük yoluyla çıkarmaya çalışın. Göze temas eden durumlar karşısında ise mutlaka doktordan yardım almanız gerekir.