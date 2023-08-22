Japon uzmandan deprem uyarıları: Şimdi olacak gibi hazır olun

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TÜRKİYE Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma Kurulu üyesi olan ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, yaklaşan Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri Hürriyet’e değerlendirdi:

TOKİ ÖRNEK ALINMALI

“Türkiye’de sıkıntı 2018’e kadar. Şimdiki deprem yönetmeliği Japonya ile aynı seviyede. Kahramanmaraş’tadepremden sonra incelemeler yaptım. Bölgedeki TOKİ evleri neden yıkılmamış? Çünkü zemin etüdü yapılmış,iyi zemine yapılmış. TOKİ konutlarının örnek alınması gerekir.

DOĞUDAN BATIYA GİDİYOR

Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkım nedeniyle bana göre büyüklüğü 7.9. Çok büyük bir deprem. 1930’da Erzincan, 41’de Tokat depremi oldu. Doğudan batıya gidiyor. Allah sizi uyarıyor, şimdiden hazır olun diye.Kahramanmaraş’taki deprem sonrası denizin içinde, Kıbrıs tarafında deprem olabilir veya öbür tarafta, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van’da olabilir. Marmara’da Bölgesi’nde olabilir.

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NERELER BOŞALTILMALI

Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı. Kentsel dönüşüm çalışmaları da çok doğru ve yerinde. Yeni bir Japon şirket geliyor. Sismik izolatör üretimi için. Eski binalara konulabilir, binaların güçlendirilmesi lazım.

ÇOCUKLARA TATBİKAT ŞART

Bana hep soruyorlar; İstanbul depremi ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil. Okulda fazla deprem öğretilmiyor. Senede bir kere okulda tatbikat yapmak yetmez. Haftada iki kez tatbikat yaptırın. En önemlisi anaokulundan itibaren deprem eğitimi verilmeli. Bu eğitimi temelden, çocukluktan vermek gerekiyor.”

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TÜRKİYE’YE SİSMİK İZOLATÖR FABRİKASI

- Moriwaki, yıllık 4.2 milyon dolar cirosu olan bir Japon şirketinin kauçuk sismik izolatör üretimi için Türkiye’ye geldiğini ve fabrika kurmak için 10 bin metrekare arsa aradığını belirterek, “Hedefleri Türkiye’de üretim yapmak. Türkiye’yi seçtiler. Marmara Bölgesi’nde arazi araştırması yapıyoruz” dedi. Deprem yalıtım sistemleri olarak da bilinen sismik izolatörler, binaları bulundukları zeminden izole ederek depremin bina üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla kullanılıyorlar. Kawakin Core-Tech şirketinin yöneticisi Hiroshi Shinmyo da arsa aradıklarını ve eylül ayında İstanbul’da ofis açacaklarını söyledi.

ATATÜRK HAYRANI

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- Kravatında bile Mustafa Kemal Atatürk imzası olan Moriwaki, “Türkiye’ye geldiğimde her yerde Atatürk fotoğraf ve heykelleri gördüm. Kitaplar okudum. Okudukça Atatürk’e hayran kaldım. Atatürk’ün en önemli beş dünya liderinden biri olduğunu düşünüyorum” diyor.