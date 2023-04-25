Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ay’a iniş sırasında bağlantı kesildi!

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Ay’A İniş#Hakuto-R Mission
Ay’a iniş sırasında bağlantı kesildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 21:21

Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu. şirketin CEO'su Takeshi Hakamada yaptığı açıklamada, "İletişimi kaybettik, bu yüzden ay yüzeyine inişi tamamlayamayacağımızı varsaymalıyız” dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Tokyo, Nihonbashi'deki HAKUTO-R Görev Kontrol Merkezi, uzay aracının başarısını doğrulayamadı. Görev Kontrol Merkezi'ndeki ispace mühendisleri ve görev operasyon uzmanları, şu anda uzay aracının mevcut durumunu doğrulamak için çalışıyor. Uzay aracının durumu hakkında daha fazla bilgi mevcut olduğunda duyurulacaktır” denildi.

Uzay aracının başarılı şekilde iniş yapması halinde ispace, Ay'a uzay aracı indiren ilk özel şirket unvanına sahip olacaktı.
Geçtiğimiz sene aralık ayında ABD’nin Florida eyaletinden SpaceX roketi ile uzaya fırlatılan M1’in en son Ay yüzeyine 295 fit kadar yaklaştığı aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Ay’A İniş#Hakuto-R Mission

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava