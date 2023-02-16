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Japon sahra hastanesi hazır

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Japonya#Sahra Hastanesi
Japon sahra hastanesi hazır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Depremde en yoğun yıkımın yaşandığı Gaziantep’te oluşan acil sağlık ihtiyacını karşılamak üzere Japonya’dan gelen ilk ekip dün şehre ulaştı. Sağlıkçılar dahil 36 kişiden oluşan ekip, Oğuzeli Belediyesi’nde sahra hastanesi kurdu.

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Gaziantep’te depremzedeler için barınma tesisine dönüştürülen meslek lisesinin bahçesine kurulan Japon sahra hastanesi bugün hasta kabulüne başlayacak. Çalışmalara dair bilgi aldığımız ekip sözcüsü Yukiko Habano, şehre ulaşan ilk gruba iki gün içinde 34 kişinin daha katılacağını böylece toplam 70 kişinin burada hizmet vereceğini söyledi. Sahra hastanesinin günde 100 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu söyleyen Habano, kalış sürelerinin planlanmadığını da aktardı. Habano, “Oluşan acil duruma cevap verebilmek için mümkün olan tüm ekipmanla hemen yola çıktık” dedi.

Japon sahra hastanesi hazır


TERCÜMAN ÖNEMLİ

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Japon sağlıkçıların tercümanlığını buraya Kocaeli’nin Gebze ilçesinden gönüllü gelen Tuğba Büşra Yalçın yapıyor. Normalde özel şirketler için tercüman olarak çalışan Yalçın, ekibin Türkiye’deki eli ayağı konumunda. O da Japon ekibin diğer üyeleri gibi çadırda kalıyor. Öte yandan tercüman konusunda her ekip o kadar şanslı değil. Nurdağı’nda çalışan Malezyalı arama kurtarma ekibi bunun eksikliğini hissediyor. Kamp alanından enkaz bölgesine birlikte yaptığımız yolculuk sırasında tercüman eksikliğinden, şoförle iletişim zorlu oluyor. Şoföre yol el işaretleri ve “Kebapçı” gibi bir önceki günden hatırlanan tabelalar yardımıyla tarif ediliyor.

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#Deprem#Japonya#Sahra Hastanesi

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