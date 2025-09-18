Japon prensesin ay-yıldızlı tırnağı

Haberin Devamı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul’dan sonra gittiği Ankara’da dün sabah ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyetin eşlik ettiği Akiko Mikasa, Aslanlı Yol’dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Mikasa, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

TÜRK BAYRAĞI JESTİ

Prenses Mikasa, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile yurtdışından iadesi sağlanan ve yurtiçinde ele geçirilen eserlerin yer aldığı ‘Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi’ni de ziyaret etti. Mikasa’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraberindeki heyet eşlik etti. Prenses, sergide özellikle Göbeklitepe buluntuları ile dijital sunumlara yoğun ilgi gösterdi. Millet Kütüphanesi’ndeki sergide eserleri inceleyen Prenses, Anadolu’nun 12 bin yıllık geçmişine ışık tutan Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer arkeolojik buluntularla ilgili bilgiler aldı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın ziyareti sırasında tırnağına işlenmiş Türk bayrağı da dikkat çekti. Prensesin sağ elinin tırnağındaki Türk bayrağı işlemesi, salondaki davetlilerin de ilgisini çekti.

EMİNE ERDOĞAN’LA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi.



