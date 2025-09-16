×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Japon Prenses: Japon konuk ağırlama ruhunu sadece Türkler anlar

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Mikasa#Japonya#Yıldız Sarayı
Japon Prenses: Japon konuk ağırlama ruhunu sadece Türkler anlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 07:00

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa İstanbul’da bazı kültürel temaslarda bulundu.

Haberin Devamı

Yıldız Sarayı’ndaki Japonya Bölümü’nü ziyaret eden Prenses Mikasa, daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen ‘Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yıl dönümü: İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri’ sergisinin açılışına katıldı. Sergi açılışında konuşan Prenses Mikasa “İki ülke de farklı çay kültürlerine sahiptir. Ancak çay ile konukları ağırlama ruhu ikisinde de ortaktır. Bu yüzden, ‘Sadece Türklerin anlayabileceği Japon konuk ağırlama ruhu vardır’ diye düşünüyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Mikasa#Japonya#Yıldız Sarayı

BAKMADAN GEÇME!