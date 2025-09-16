Japon Prenses: Japon konuk ağırlama ruhunu sadece Türkler anlar

Haberin Devamı

Yıldız Sarayı’ndaki Japonya Bölümü’nü ziyaret eden Prenses Mikasa, daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen ‘Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yıl dönümü: İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri’ sergisinin açılışına katıldı. Sergi açılışında konuşan Prenses Mikasa “İki ülke de farklı çay kültürlerine sahiptir. Ancak çay ile konukları ağırlama ruhu ikisinde de ortaktır. Bu yüzden, ‘Sadece Türklerin anlayabileceği Japon konuk ağırlama ruhu vardır’ diye düşünüyorum” dedi.