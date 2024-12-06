Japon Prens ve Prensesten Ayasofya ziyareti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

SIKI GÜVENLİK

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye’de bulunan çiftin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, prens ile prensesi araçlarına kadar uğurladı.

DOST KARA GÜNDE

Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla AKM’de düzenlenen törene de katılan Veliaht Prens Akishino ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirterek iki ülkenin deprem gibi birçok olayda birbiriyle dayanışma içinde olduğuna işaret etti. Veliaht Prens, iki ülke arasındaki ilişki için “Dost kara günde belli olur” ifadesini kullandı.

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Konuşmaların ardından Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Japon davul grubu “Sai”, hem kendi performanslarını hem de ortaklaşa hazırladıkları gösteriyi sundu.

EMİNE ERDOĞAN’DAN PRENSES AKİSHİNO PAYLAŞIMI: DOSTLUĞUMUZ DAİM OLSUN

-CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Japonya ve Türkiye arasındaki bağın, geleceğe uzanan bir köprü olarak güçlenmesini diliyor; dayanışma, anlayış ve kültürel zenginliklerle yoğrulmuş bu dostluğun daim olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.