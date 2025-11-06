Japon ordusu ayılara karşı

Haberin Devamı

The Guardian’ın haberine göre kurşungeçirmez yelek ve ayı spreyi taşıyan askerler bölgede tuzaklar kurarken, yerel avcıların sevki ve ölü hayvanların bertarafında görev alacak. Yetkililere göre askerler ayılara karşı silah kullanmayacak.

Kış uykusu öncesi yiyecek arayışına çıkan ayıların yerleşim bölgelerine yaklaşması sonucu, ülke genelinde nisan ayından bu yana meydana gelen ayı saldırılarında 100’den fazla kişi yaralandı, en az 12 kişi ise hayatını kaybetti. Uzmanlara göre hızla yaşlanan ve azalan Japon nüfusu, ayıların insan yerleşimlerine daha sık yönelmesinde etkili oluyor.