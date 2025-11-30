Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den streç film ve tuz tavsiyesi | 'Ne işi var diye galiba ilk defa duyuyorsunuz'

Haberin Devamı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi organize edilen Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu ile fuara gelen vatandaşların izlediği söyleşide Moriwaki, Türkiye ve Japonya'yı karşılaştırdı. Japonya'da 4 deprem levhası olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye'nin 6 deprem levhasıyla çok karışık bir ülke olduğunu ifade etti. Moriwaki, "Türkiye'de Anadolu levhası, güney taraftan Afrika, Arap, Ege, Karadeniz, Avrasya levhası var. Avrasya levhası çok daha büyük. Batıda Türkiye, ortada Hindistan var. Çin ve doğu bölümünde Japonya var. Japonya'nın 4 levhası, Türkiye'nin 6 tane levhası var. Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok. Onun için deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazımö diye konuştu.

MERDİVENDEN KAÇININ

Konuşmasında tavsiyelerde de bulunan Moriwaki, yaşam üçgeninin önemini anlatarak merdivenlerin kullanılmamasını söyledi. Normal yerlere göre merdivenlerin dengesiz olduğunu belirten Moriwaki, "Bazen depremde sadece merdiven çöküyor ya da merdivenden çökme başlıyor. 2020'de İzmir'de deprem olduğunda merdivenden başlayan ve sadece merdivenin çöktüğü bina var. Hatay ve Maraş'taki depremde en fazla zarar gören merdivendi. Onun için merdivenden kaçmamak lazım. Yaşam üçgeni daha iyi diye söyleyebilirimö dedi.

TUZ VE STREÇ FİLM

Deprem çantasında neler olması gerektiği konusunda da bilgi veren Moriwaki, su, metal düdük ve çikolata ya da bal bulundurmanın önemli olduğunu bildirdi. Çantada tuz ve streç film bulundurulmasını tavsiye eden Moriwaki, şunları söyledi:

"Tuzun yaşam üçgeninde ne işi var diye galiba siz ilk defa duydunuz. Su varsa 1 ay yaşayabilirsiniz. Ama iki hafta geçince güç kaybı oluyor diye söylüyorum. Neden güç kaybı oluyor? İnsan için tuz önemli. Tuzsuz bu güç kaybı oluyor. Onun için tuzu arada 2-3 günde bir dilinize koyacaksınız. Streç film çok faydalı. Deprem çantasının içinde olursa çok iyi olur. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kar vardı, soğuktu. Pijamalı dışarıya çıktı insanlar. Çantanın içinde streç film varsa montu yoksa da pijamanın üstüne sardınız mı o zaman ısı kendini dışarı atmıyor. Kalın bir manto gibi sıcak tutuyor.

EĞİTİMLER ANA OKULDAN BAŞLIYOR

Türkiye'de deprem konusunda eğitimlerin senede 1 ya da 2 kez tatbikat olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Moriwaki, "Çocuklar için tatbikat yapıyorsunuz. Senede bir ya da 2 kere. Tatbikat düdük ya da anonsla başlıyor. Senede bir kere yapıldığı için çocuklar ne yapacağını unutuyor. Japonya'da senede bir, iki kere değil okulda ayda bir kere, mahallede bir kere. Yani ayda 2-3 kere eğitim yapılıyor. Yani tatbikat için düdük ya da anons yapılınca çocuk ne yapacağını hatırlıyor. Japonya'da eğitimler ana okulda oyun olarak başlıyor" diye konuştu.