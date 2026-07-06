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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: 1'inci derece deprem bölgesi

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#Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki#Çanakkale#Deprem
Japon deprem uzmanı Moriwakiden Çanakkale uyarısı: 1inci derece deprem bölgesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 10:42

Çanakkale'nin deprem riskini değerlendiren Yoshinori Moriwaki, kentin birinci derece tehlike kuşağında yer aldığını belirterek kentsel dönüşüme dikkat çekti. Gelişen teknoloji sayesinde daha fazla fay hattının görünür olduğunu ifade eden Moriwaki, güvenli bir gelecek için binaların sağlamlığının metrekare ve cepheden daha öncelikli olması gerektiğini söyledi.

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Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ve bunun için her zaman tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün büyük önemine değinen Yoshinori Moriwaki; binanın sağlamlığının, baktığı cephe ve metrekaresinden daha önemli olduğunu söyledi.

Japon deprem uzmanı Moriwakiden Çanakkale uyarısı: 1inci derece deprem bölgesi

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, "Çanakkale 1912'de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabi hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi 1'inci bölgelerden bir tanesi. Hocalar yeni keşifleriyle fay hatlarının fazla olduğunu söylüyor. Evet böyle ama Japonya'da bakıldığında da mutlaka fay hattı sayıları artıyor.

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Japon deprem uzmanı Moriwakiden Çanakkale uyarısı: 1inci derece deprem bölgesi

Bunlar yeni de olabiliyor önceki fay hatlarının bölünmüş kolları da olabilir. Bu hocaların bu konuları bulup haberleştirmesiyle deprem riski arttı mı diye sorarsanız hayır derim. Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı" diye konuştu.

Japon deprem uzmanı Moriwakiden Çanakkale uyarısı: 1inci derece deprem bölgesi

Yoshinori Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm devlet ve belediye tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ama Japonya'ya baktığımızda depremde zarar gören bir bina hemen mühürleniyor. Japonya'da tek tarafın kararı ile mühürlenirken Türkiye'de 2 tarafın yüzde 50 yüzde elli imkanı var. Kentsel dönüşüm için sadece devlet ve belediye değil vatandaşlara da yardım yapmak lazım. Ben de Japonya'da eski bir evde yaşadım. Eskiden güney tarafa bakıyordu şimdi doğu tarafına bakıyor ya da metrekare küçülebiliyor. İleride büyük deprem geldiğinde sıkıntı var ama bina sağlam bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor."

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#Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki#Çanakkale#Deprem

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