×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Japon deprem uzmanı 'Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim' dedi ve iki ili işaret etti | İşte Türkiye'de en riskli ve en güvenli iller

Güncelleme Tarihi:

#Japon Uzman#Deprem Riski#Balıkesir
Japon deprem uzmanı Bunun için 35 yıldır Türkiyedeyim dedi ve iki ili işaret etti | İşte Türkiyede en riskli ve en güvenli iller
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 11:57

Balıkesir'de art arda gelen depremlerin ardından vatandaşlar tedirgin oldu. 'Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum' diyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, iki ili işaret etti. Türkiye'de en riskli ve en güvenli bölgeleri tek tek açıkladı.

Haberin Devamı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Burada konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü olduğunu belirterek tedbirin önemine dikkat çekti.

Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMüşteri çekebilmek ilginç bir yöntem buldu: Her gün 20 kilo dağıtıyor Bu işin bize aylık maliyeti yaklaşık 90 bin TLMüşteri çekebilmek ilginç bir yöntem buldu: Her gün 20 kilo dağıtıyor! 'Bu işin bize aylık maliyeti yaklaşık 90 bin TL'Haberi görüntüle

Japon deprem uzmanı Bunun için 35 yıldır Türkiyedeyim dedi ve iki ili işaret etti | İşte Türkiyede en riskli ve en güvenli iller

"BANDIRMA, BURSA'DA RİSK VAR"

Moriwaki, "Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum. Bandırma, Bursa'da risk var.

Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor.

Türkiye'nin mimarı olarak ve üzülerek söylüyorum; can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi.

Gözden KaçmasınBir kent resmen dondu: Araçlarını halılar ile soğuktan korudularBir kent resmen dondu: Araçlarını halılar ile soğuktan korudularHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japon Uzman#Deprem Riski#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!