Japon Büyükelçi Miyajima, Midyat'ta

İlçeye gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberindeki heyet, Midyat Belediyesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Tekin Dundar'ın da yer aldığı ziyarette Büyükelçi Miyajima, binaya girişinde belediye başkan yardımcıları ve personel tarafından karşılandı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in şehir dışındaki programı dolayısıyla hazır bulunamadığı ziyarette Büyükelçi Miyajima, belediye başkan yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu, Abdurrahim Çelik ve Seyfettin Taş ile Özel Kalem Müdürü Halil Polat tarafından başkanlık makamında kabul edildi. Ziyarette, Türkiye ve Japonya iş birliği konuları ile Midyat'ta faklı inanç ve kültürlere mensup kişilerin bir arada yaşamı konuşuldu. Midyat Belediyesi'nde şeref defterini imzalayan Miyajima'ya, günün anısına, Midyat Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kadınların röfle sanatıyla yaptığı 'Midyat Konukevi' tablosu, şilt ve yerel ürünler hediye edildi. Belediye başkan yardımcıları, Büyükelçi Miyajima'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.