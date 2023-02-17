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Japon bilim insanı fay hattının uydu görüntülerini yayınladı: Büyük hasara neden oldu

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#Deprem#Kahramanmaraş#Uydu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 10:33

Japon bilim insanı Hidenori Watanabe, Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremin neden olduğu hasarın ve sarsıntıya neden olan fay hattının uydu görüntülerini yayınladı.

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Japon bilim insanı Hidenori Watanabe, Türkiye'yi vuran depremin neden olduğu hasarın ve sarsıntıya neden olan fay hattının uydu görüntülerini yayınladı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe bir çalışma yaptı.

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Deprem bölgesini uydu görüntüleri ile mercek altına alan Watanabe, verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydetti, Şanlıurfa'ya dair görüntüler için ise "Kentin birçok bölgesinde görülen yardım çadırları, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor" sözlerini kullandı.

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UKRAYNA'DAKİ YIKIMI HARİTALANDIRMIŞTI

Watanabe, Hatay'daki hasara dair uydu görüntülerini ise, "Şehirdeki yüksek katlı binaların yıkılması büyük hasara neden oldu" notuyla paylaştı.

Watanabe, geçtiğimiz sene liderlik ettiği ekiple birlikte Rusya işgalinin Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturarak kamuoyunun dikkatini çekmişti.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Uydu

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