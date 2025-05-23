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Japon arkeolog Omura’ya veda

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#Sachihiro Omura#Kırşehir#Japonya
Japon arkeolog Omura’ya veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 07:00

Ömrünün büyük bölümünü Türkiye’de Anadolu medeniyetinin izini sürerek geçiren Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın cenazesi, Kırşehir’den Ankara’ya Türk ve Japon bayraklarıyla uğurlandı.

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1972 yılında öğrenci olarak Türkiye’ye gelen ve 1985’ten itibaren Kalehöyük’te kazı başkanlığı yapan arkeolog Omura (76), tedavi gördüğü Kaman Devlet Hastanesi’nde pazar günü hayatını kaybetti. Kaman Kalehöyük kazılarıyla Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Omura için kurucusu olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün bahçesinde dün anma töreni düzenlendi.

Japon arkeolog Omura’ya veda

Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura, Omura’nın eşi Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Japon arkeolog Omura’ya veda

ARTIK TÜRKSÜNÜZ DİYORLARDI...

Dr. Omura’nın eşi Dr. Masako Omura, “Bu topraklara ‘yuvam’ dediğin, tarihimizi geleceğe taşıdığın için sana minnettarız. Bu topraklar seni asla unutmayacak” diye konuştu. Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura da “Hayatının üçte ikisini Türkiye’de geçirdi. ‘Siz artık Türk’sünüz’ diyenleri çok oldu” ifadelerini kullandı. Törenin ardından Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın cenazesi, Japonya’ya gönderilmek üzere Ankara’ya uğurlandı.

 

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#Sachihiro Omura#Kırşehir#Japonya

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