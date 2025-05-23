Japon arkeolog Omura’ya veda

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1972 yılında öğrenci olarak Türkiye’ye gelen ve 1985’ten itibaren Kalehöyük’te kazı başkanlığı yapan arkeolog Omura (76), tedavi gördüğü Kaman Devlet Hastanesi’nde pazar günü hayatını kaybetti. Kaman Kalehöyük kazılarıyla Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Omura için kurucusu olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün bahçesinde dün anma töreni düzenlendi.

Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura, Omura’nın eşi Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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ARTIK TÜRKSÜNÜZ DİYORLARDI...

Dr. Omura’nın eşi Dr. Masako Omura, “Bu topraklara ‘yuvam’ dediğin, tarihimizi geleceğe taşıdığın için sana minnettarız. Bu topraklar seni asla unutmayacak” diye konuştu. Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura da “Hayatının üçte ikisini Türkiye’de geçirdi. ‘Siz artık Türk’sünüz’ diyenleri çok oldu” ifadelerini kullandı. Törenin ardından Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın cenazesi, Japonya’ya gönderilmek üzere Ankara’ya uğurlandı.