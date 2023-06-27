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Japon arkeolog Hitit dönemini keşfediyor: İlk defa yapışık taşlardan oluşan bir duvar ortaya çıktı

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#Arkeoloji#Japonya#Tarih
Japon arkeolog Hitit dönemini keşfediyor: İlk defa yapışık taşlardan oluşan bir duvar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 13:08

Kırıkkale'de, Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar iskan görmüş ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevinin üstlendiği tahmin edilen Büklükale'de, Japonyalı arkeolog başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Japonyalı arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığında "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale'de 14 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor. Kızılırmak Nehri'nin en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar iskan görmüş ve her dönem Doğu-Batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlendiği tahmin ediliyor. Arkeolojik kazılar, şehrin Asur ticaret kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor. 26 Nisan'da başlayan kazı çalışmaları 24 Haziran günü son buldu.

 

"HİTİT İMPARATORLUĞU ÇAĞINA AİT BİR TANE ODA BULDUK"

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Hitit dönemine ait mimari kalıntılar üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Japon arkeolog Hitit dönemini keşfediyor: İlk defa yapışık taşlardan oluşan bir duvar ortaya çıktı

Kazı çalışmalarında yeni buluntuların ortaya çıktığını ifade eden Matsumura, "Hitit İmparatorluğu çağına ait bir tane oda bulduk. Bu odada ocak tespit edilmedi. Bu odanın fonksiyonu normal yaşantı için değil, bu sarayın bir kısmı olarak depo yada idari işler için kullanılan bir oda olduğunu düşünüyoruz. Burada görülen sur duvarı, genç demir çağı büyük ihtimalle Kimmerlere ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Japon arkeolog Hitit dönemini keşfediyor: İlk defa yapışık taşlardan oluşan bir duvar ortaya çıktı

 

"İLK DEFA YAPIŞIK TAŞLARDAN OLUŞAN BİR DUVAR ORTAYA ÇIKTI"

Matsumura, "Hitit döneminin tabakasına ulaşmış durumundayız. Bu kısımda da birkaç tane çukurlar tespit ettik. Bu çukurlara ilk önce buğdaylar ve yiyecekler saklamak için kullanılmış sonrada bunların içine çöpleri atılmış. Odanın içine doldurulmuş taşlar temizleniyor. Bunlar temizlendikten sonra fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra bunları kaldırıp araştırmaya devam edeceğiz. Bu seneki yamaçta yaptığımız kazı çalışmalarında ilk defa yapışık taşlardan oluşan bir duvar ortaya çıktı" diye konuştu.

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Japon arkeolog Hitit dönemini keşfediyor: İlk defa yapışık taşlardan oluşan bir duvar ortaya çıktı

 

"HİTİT DÖNEMİNE AİT ÇİVİ YAZISI TABLETLER BULUNUYOR"

Kazılan toprakları elemek ve atmak için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Matsumura, "Bu aslında Japonya'daki kurtarma kazılarında kullanılan bir yöntem. Bu yamaca atılmış olan toprağın içinde Hitit dönemine ait çivi yazısı tabletler bulunuyor. Onun için çalışmaları geliştirmek için bu bantlı sistemleri kullanmaya başladık. Bu sene ilk defa deneme yaptık. Bu sistemin sayesinde çok hızlı bir şekilde buradaki kazı çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

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#Arkeoloji#Japonya#Tarih

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