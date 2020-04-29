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Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

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Jant üzerinde tehlikeli yolculuk
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MANİSA'da, bir traktörün römorku sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yol aldı. Römorkun jant üzerinde ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Saat 10.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, traktöre bağlı römork sol arka tekerleği olmadan, jant üzerinde seyrediyor. Her an devrilecek gibi görülen römork, yaklaşık 1 kilometre jant üzerinde ilerliyor.

Jantın asfalta sürtünmesi üzerine de yoldan kıvılcım çıktığı görülüyor.

Cep telefonuyla görüntüyü kaydeden vatandaş ise "Yurdumun insanı. Bakın nasıl gidiyor ? Tam 1 kilometre böyle gidiyor. Ateş çıkarıyor yerden. Memleketimin gözünü, vatandaşını seveyim" diyor.

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