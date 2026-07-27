Janjanlı ambalaj tehlikesi… Çocuklar deterjanı şeker sanıyor

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ŞEKER görünümlü rengârenk deterjanlar çocukların yaşamını tehdit ediyor. Acil doktorları, CİMER’e yaptıkları başvurularda bulaşık deterjanlarının albenili görünümlerinin çocukları cezbettiğini, şeker sanarak yemeye çalıştıklarını belirterek ambalajların değişmesini istedi. “3 yaşında çocuk getirdiler, bulaşık deterjanından zehirlenmiş ve kollarımda öldü, perişan oldum” diyen bir kadın doktorun şikâyeti sonrası Hürriyet’e bilgi veren sağlık çalışanları, mevcut ambalajların yönetmeliğe aykırı olduğunu, değişmesi gerektiğini vurguladı.

DOKTORLAR İSYAN ETTİ

Ordu’da 3 yaşında bir çocuğun bulaşık deterjanı nedeniyle zehirlendiğini, kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdiğini anlatan Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, bu durumun acil doktorunun CİMER’e yaptığı başvuruyla ortaya çıktığını söyledi. Kadın doktorun CİMER başvurusunda, “Bugün perişan oldum, 3 yaşında bir çocuğu kaybettim kollarımda. Şeker sanıp ağzına attığı bulaşık deterjanından. Lütfen müdahale edin” dediğini belirten yetkili, konunun üç ayrı bakanlığı ilgilendirmesi nedeniyle adım atılamadığını söyledi. Kurallar, uygulama ve sonuçları itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikiliği, Ticaret ve Sağlık Bakanlıklarının görev alanına girdiğine dikkat çeken Uğur, deterjan ambalajlarının çocukları cezbetmeyecek forma sokulması için acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

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KIRMIZI, MAVİ, YEŞİL OLUR MU

Bakanlıkların harekete geçmek için ölüm sayısının artması ya da kamuoyuna yansıması gibi bazı kriterleri bulunduğunu belirten Uğur, “Bunlar bizim çocuklarımız, bir çocuğun bile, değil ölümü, zehirlenerek hastaneye kaldırılması harekete geçmek için yeterli olmalı. Niye mavi, yeşil, kırmızı, rengârenk? Mevzuata göre hiçbir kimyasal, çocukların ilgisini çekecek şekilde ambalajlanamaz” dedi.

YÖNETMELİK: CEZBEDEMEZ

Rengârenk, şeker görünümlü bulaşık makinesi deterjan ambalajlarının AB’ye uyum yasaları çerçevesinde kimyasalların güvenli kullanımı, doğru etiketlenmesi ve risklerin azaltılması amacıyla 2013 yılında çıkarılan SEA, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği’ne de aykırı. Yönetmeliğin ‘Ambalajlama şartları’ başlıklı 36.maddesinin 2. fıkrası şöyle: “Halka sunulan veya satılan zararlı maddeleri veya karışımları içeren ambalajlara ilişkin hükümler:

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a) Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde ve tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirebilecek şekilde olamaz.

b) Çocukların açmasına dayanıklı kapatma aksamı ile donatılır.”