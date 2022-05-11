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Jandarmayı üzüm yemeye çağırmıştı... 86 yaşındaki Tevhide nine vefat etti

#Tevhide Yalçın#Eskişehir#Vefa Sosyal Destek Grubu

Eskişehir’de, 2 yıl önce kendisini ziyarete gelen Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekiplerini bahçesinde yetişecek olan üzümleri yemeye davet ettiği anlar sosyal medyada yoğun ilgi gören Tevhide Yalçın (86) vefat etti.

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İçişleri Bakanlığı, 2 yıl önce koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı. Eskişehir Valiliği koordinesindeki Jandarma ekipleri de Mihalıççık ilçesine bağlı 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, halk şairi Yunus Emre’nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Tevhide Yalçın'ı ziyaret etti.

Yalçın, ziyarete çok sevindiğini belirterek, jandarma ekiplerinden bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samimi diyaloglarının yanı sıra iyi niyeti ile herkese örnek olan Tevhide Yalçın, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.

Jandarmayı üzüm yemeye çağırmıştı... 86 yaşındaki Tevhide nine vefat etti

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Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet ettiVideosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet ettiHaberi görüntüle

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tevhide Yalçın, dün evinde yaşlılığa bağlı olarak vefat etti. Yalçın için Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Güler ve çok sayıda kişi katıldı. Tevhide Yalçın, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

EŞİ İKİ AY ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tevhide Yalçın’ın eşi Mehmet Yalçın (88) da iki ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. 

Jandarmayı üzüm yemeye çağırmıştı... 86 yaşındaki Tevhide nine vefat etti

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Sosyal medyadaki görüntüler çok paylaşılmıştı Tevhide nine konuştu...Sosyal medyadaki görüntüler çok paylaşılmıştı! Tevhide nine konuştu... Haberi görüntüle
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#Tevhide Yalçın#Eskişehir#Vefa Sosyal Destek Grubu

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