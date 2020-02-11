Jandarmayı görünce eroini araçtan attı, kovalamaca ile yakalandı

Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.E. adlı şüphelinin aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etti. Jandarma ekipleri, Mardin-Diyarbakır karayolunda yol kontrol noktası oluşturdu. Ancak B.E., jandarmanın yol kontrol uygulamasını fart etti. Aracındaki, 570 gram eroini yola atıp, kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, B.E.'yi yaşanan kovalamaca ile yakaladı.

B.E., gözaltına alınırken, jandarma bölgede yaptığı aramayla araçtan atılan eroini buldu.