Jandarmayı alarma geçiren iş makinesi! Çevresinde boş kovanlar bulundu...

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na, İbrice Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Ormanı mevkisinde, ulaşımı engelleyecek şekilde iş makinesinin bırakıldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, iş makinesinin etrafında boş av tüfeği fişekleri bulunca güvenlik önlemi alınarak, detaylı inceleme başlattı. Bölgedeki kömür ocakları da aranırken, iş makinesinin sahibi bulunmaya çalışıldı. Ormanlık alan dahil bölgede yaklaşık 5 saat süren araştırmada, iş makinesinin sürücüsü bulunamadı, kime ait olduğu da belirlenemedi.

Jandarma ekipleri, iş makinesinin çalınıp, terk edilmiş olma ihtimalini de değerlendirdi. Araç, vinçle kamyona yüklenip, otoparka götürüldü. Jandarmanın soruşturması sürüyor.