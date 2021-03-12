Jandarmanın yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan puhuya tedavi

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide devriye görevi sırasında, nesli tükenmekte olan ve kanatlarından yaralı puhuyu buldu. Ekipler, kuşu Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti. Karatay Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alınan kuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara