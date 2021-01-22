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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

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Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
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AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, devriye gezen jandarma ekiplerince yol kenarında kanadı kırık bulunan kızıl şahin, tedaviye alındı.

Gülağaç Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada yol kenarında yaralı kızıl şahini gördü. Ekipler, kızıl şahini karton kutuda muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahini teslim alan görevliler, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kızıl şahinin, düşme sonucu kanadının kırıldığı belirlendi. Kanadına dikiş atılan kızıl şahinin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

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