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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Jandarmanın virüs denetimi havadan görüntülendi

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Jandarmanın virüs denetimi havadan görüntülendi
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Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik denetimleri havadan görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarındaki denetimler aralıksız devam ediyor. Jandarma Trafik Uygulama Noktasında durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler, trafiğin oluşmaması için iki koldan hızla çalışsa da araç yoğunluğu nedeniyle metrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

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