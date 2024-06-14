Jandarma'nın kuruluşunun 185. yılı: Bakan Yerlikaya, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktık.

Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız tevâzu, fedakârlık ve ferâgat örneği bir Kanun Ordusu'dur🇹🇷

Jandarmamız: değerlerin en üstünde tuttuğun Şualı Ayyıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa!

Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!