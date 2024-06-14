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Jandarma'nın kuruluşunun 185. yılı: Bakan Yerlikaya, Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Jandarma#Anıtkabir
Jandarmanın kuruluşunun 185. yılı: Bakan Yerlikaya, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 14:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma'nın 185. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma teşkilatıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Yerlikaya, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

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Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktık.

Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız tevâzu, fedakârlık ve ferâgat örneği bir Kanun Ordusu'dur🇹🇷

Jandarmamız: değerlerin en üstünde tuttuğun Şualı Ayyıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa!

Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!

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#Ali Yerlikaya#Jandarma#Anıtkabir

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