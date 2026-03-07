Jandarmanın ikinci kadın generali

Haberin Devamı

Tuğgeneral Gülden Mat Şakir, 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan jandarma teğmen rütbesi ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye’nin doğusundan batısına çeşitli bölgelerde jandarma teşkilatında farklı görevlerde bulundu. Şakir, görevleri sırasında çeşitli birlik ve karargâh görevlerinde yer aldı. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bu atamayla Türk Jandarma tarihinde, Türkiye’nin ilk kadın il jandarma komutanı oldu. Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi etti. 2022’de kurmay albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Yılmaz’dan sonra Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2’nci kadın generali olan Şakir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde açıklamalarda bulundu. Tuğgeneral Şakir, 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan jandarma teğmen rütbesi ile mezun olduktan sonra Türkiye’nin doğusundan batısına çeşitli bölgelerinde görev yaptığını söyledi.

Haberin Devamı

ÜNİFORMA SORUMLULUĞU

Tuğgeneral Şakir, çocukluğundan beri asker olmayı istediğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Vatan sevgisiyle büyütülen bir ailede yetiştim. 1992 yılında İzmir Kız Lisesi’nde okurken Milli Güvenlik dersimize gelen emekli Hava Kıdemli Albay Celalettin Yazgan, Harp Okulu’na kız öğrencilerin yeniden alınacağı bilgisini vererek bizleri teşvik etti. Bu teşvik sonucunda Harbiye’de okumak hayalim haline geldi. Hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. ‘Kadınlar başarılı olsa da yükselemez veya terfi edemez’ algısının kırıldığını söylemek için erken diyebiliriz. Ancak azim ve disiplinle çalışıldığında kadınların da en zorlu askeri görevlerde başarı gösterebileceğini düşünüyorum.

KADIN SUBAYLARA TAVSİYEM

Kadın subaylarımıza tavsiyem üzerlerindeki üniformanın sadece bir kıyafet değil, vatanımıza ve milletimize olan görev bilincimizin bir simgesi olduğu düşüncesiyle hareket etmeleridir. Tarihimiz boyunca kahraman Türk kadınlarının mücadeleci ruhu her zaman onlara ilham olsun. Görevlerini yerine getirirken şanlı Jandarma Teşkilatımızın birer parçası olarak yılmadan çalışmaya devam etsinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ düsturuyla hareket etsinler.”