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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı

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Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı
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DÜZCE’de, Yığılca ilçesi üzerinde yapılan yol uygulamalarında durdurulan araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Düzce-Yığılca karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada F.D. isimli şahsın kullandığı 81 BB 778 plakalı otomobil durduruldu. Durumundan şüphelenilen şahsın aracında bomba arama köpeği Kirpik ile yapılan aramada 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, 1 adet av Tüfeği, 246 adet mermi, 63 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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