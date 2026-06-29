Jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirildi: Tam 1.800 kg... Hepsi imha edildi

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Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ekiplerin aramasında, yaklaşık 1 ton 800 kilogram karkas et bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemede, etlerin sevk raporunun, faturasının ve resmi mühürlerinin bulunmadığı belirlendi.

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Ayrıca etlerin taşındığı aracın frigorifik sisteminin çalışmadığı ve ürünlerin uygun olmayan koşullarda nakledildiği tespit edildi.

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Yapılan değerlendirmede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen etlere el konulurken, toplam 1,8 ton karkas et imha edildi.