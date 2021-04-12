Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

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