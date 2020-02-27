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Haber Giriş: 27.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Jandarmanın çalışmaları sonuç verdi, terörist teslim oldu

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Jandarmanın çalışmaları sonuç verdi, terörist teslim oldu
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Mardin’de 2014 yılında terör örgütü PKK’ya katılan kadın terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Kırsal alanda teröristlere mücadelesini aralıksız sürdüren Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ikna yolu ile de terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2014 yılında Mardin’den PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Dargeçit ilçesinde ikamet eden terörist , silahlı terör örgütüne üye olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi. Ailesi ve kendisiyle yaklaşık bir yıllık görüşmenin ardından ikna edilen terörist, Habur Sınır Kapısına gelerek jandarma ekiplerine teslim oldu.

Teröristin soruşturmasının Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği öğrenildi.

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