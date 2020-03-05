MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi
GeriGündem Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Jandarma ekiplerinin arama yaptığı evde 711 adet sikke, 13 adet tarihi eser obje ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Z.A. ve R.B. isimli şahısların evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 711 adet farklı boyutlarda sikke, 13 adet obje ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle