Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Z.A. ve R.B. isimli şahısların evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 711 adet farklı boyutlarda sikke, 13 adet obje ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.