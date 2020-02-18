MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarmadan yaban hayvanlarına yem ve mama
GeriGündem Jandarmadan yaban hayvanlarına yem ve mama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Jandarmadan yaban hayvanlarına yem ve mama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarmadan yaban hayvanlarına yem ve mama

AMASYA’da jandarma ekipleri kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kar yağışının yoğun olduğu Karakise, Akdağ, Ormanözü, Kızılkışlacık, Kızseki ve Yıkılgan köylerinin yüksek kesimlerinde önceden hazırlanan kuş yemleri, köpek maması ve ekmekleri yaban hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara dağıttı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle