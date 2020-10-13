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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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BOLU merkez ve Mudurnu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 444 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız silahla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve Mudurnu ilçesinde, uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 50 gram skunk, 4 gram metanfetamin, 390 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Kent merkezi ve Mudurnu ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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