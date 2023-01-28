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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 10:56

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 38 kilogram Skunk, 21 kilogram eroin, 10 kilogram kokain ile 24 bin methadon isimli uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yurt dışından getirttikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacı diye adlandırılan satıcılara dağıtacağı bilgisini aldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakil yapılacağının belirlenmesi üzerine Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar'da tespit edilen adresler ile nakil yapılacak araca operasyon düzenlendi.  Operasyonda; 38 kilogram Skunk, 21 kilogram eroin, 10 kilogram kokain, 24 bin adet Methadon isimli uyuşturucu hap, 4 cep telefonu, 3 ruhsatsız tabanca ve mühimmatı, 2 hassas terazi, 185 bin lira değerinde Amerikan doları ele geçirildi.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi

Operasyonda yakalanan N.Ç., E.Ç., V.Ö., F.P., B.A.Y. ve E.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul

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