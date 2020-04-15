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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde kullanıcılarına ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonrasında, il merkezinde olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, K.Y., O.A., E.Y., M.B., H.K. ve H.G. gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 3 gram eroin maddesi, 4 adet enjektör, 5 adet cep telefonu ve 22 adet kaşık ve folyo gibi uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatılırken, diğer 3'ünün ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yapılan işlem ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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