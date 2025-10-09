Jandarmadan ünlü isimlere operasyon! Hadise'den açıklama

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

SERBEST KALDILAR

Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu’na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.

ZİYNET SALİ YURTDIŞINDA

Ziynet Sali’nin avukatı Cemil Cem Eribol, sanatçının yurtdışında olduğunu açıkladı: “Ziynet Sali’nin gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Müvekkilim ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz ki: Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup söz konusu soruşturma konusu ve kişileri ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur.”





BİZE GELEN TEBLİGAT YOK

Sosyal medyada operasyonda Simge Sağın’ın da olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Sağın’ın avukatı Eda Salman açıklama yaptı: “Bahse geçen operasyon ile bağlantılı olarak müvekkilim Simge Sağın’a yapılmış herhangi bir tebligat, çağrı veya resmi herhangi bir bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Müvekkilim kısa bir süre önce klip çekimi amacıyla yurtdışına gitmiştir.”

DESTEK İÇİN GELDİLER

Hatice Aslan, ‘Bahar’ dizisindeki rol arkadaşı Demet Evgar’a destek için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Serkan Keskin ve Burak Yamantürk de eşleri Meriç Aral Keskin ve Özge Özpirinçci’yi Jandarma Komutanlığı’nın

önünde bekledi.

İfade vermek için aynı koridorda bekleyen eski sevgililer Hadise ile Kaan Yıldırım, yan yana gelmedi. Hadise, serbest kaldıktan sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Ben de sizin kadar şaşkınım. Akşama sahnedeyim” dedi. Şarkıcı, Ankara’daki konser alanından da paylaşım yaptı.

İHBAR YAPILMIŞ

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, “İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriğinin neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi” dedi.

‘ALNIM ANA SÜTÜM KADAR AK’

SERBEST kaldıktan sonra bir basın açıklaması yapan İrem Derici, şunları söyledi: “Sabah o şekilde alınmak beni üzdü. Bir telefonla saç ve kan örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denen bela yakınımdan bile geçemez. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka hastanede ne olur ne olmaz diye saç ve kan örneği vereceğim. Tertemiz sonuçları gerekirse mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp, paylaşacağım. Jandarma ekibini konserime davet ettim, gelecekler. Müzikle bugünleri unutacağız.”

'SÖZÜ HAFTAYA YAPARIZ HERHALDE'

Operasyon olmasaydı Melih Kunukçu ile sözlenecek olan Derici, “Dimdik ayaktayız. Benim adım boşunaBeton Derici değil. Yeni tarih konuşamadık. Haftaya yaparız herhalde. Yüzüğümüzü taktık, aramızda szlendik. En kısa zamanda düğün." dedi.

SÜT POMPASI TALEP ETTİ

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında 1 ay önce oğlunu kucağına alan yeni anne Meriç Aral Keskin de var. Aral bebeğini evde bırakıp İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İfade vermeyi beklerken sütü akmaya başlayan oyuncu jandarmadan süt pompası talep etti.