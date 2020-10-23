Jandarmadan tarihi mezar taşı operasyonu

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Gökçe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarda bir şahsın 50 kilo ağırlığındaki üzerinde eski harf ve rakamların bulunduğu mezar taşını satmak istediği ve müşteri arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.A. (35) isimli şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen tarihi eser incelenmek üzere Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.