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ISPARTA (İHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde 11 Aralık günü tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 48 adet sikke, 1 adet metal yüzük ve 1 adet toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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