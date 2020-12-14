ISPARTA (İHA)
Son Güncelleme:
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde 11 Aralık günü tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 48 adet sikke, 1 adet metal yüzük ve 1 adet toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle