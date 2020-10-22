Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Melikgazi ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait 153 adet sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili K.A., E.L., T.L., A.B. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.