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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi'ne ait 153 sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Melikgazi ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait 153 adet sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili K.A., E.L., T.L., A.B. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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