Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde A.N.’nin ikametine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 400 adet sikke geçirdi. Yapılan incelemelerde sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili A.N. gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.