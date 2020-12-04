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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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YALOVA'da, düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri kendilerini alıcı olarak tanıtarak buluştukları tarih eser kaçakçısı 2 şüpheliyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yalova Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö. ve A.Ç.'nin ellerindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerle alıcı olarak irtibata geçen ekipler, Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi’nde buluştu. Pazarlığın ardından suçüstü düzenlenen operasyonda, iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu belirlenen 61 sikke, yüzük ve tarihi eser obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, A.Ö. ve A.Ç.’nin işlemleri sürüyor.

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