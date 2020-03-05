Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde C.A. ve Ö.T. isimli şahısların ellerinde bulunan 42 adet sikkeyi satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.A. ve Ö.T. isimli şahıslar sikkelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.