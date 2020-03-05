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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde C.A. ve Ö.T. isimli şahısların ellerinde bulunan 42 adet sikkeyi satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.A. ve Ö.T. isimli şahıslar sikkelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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