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Jandarmadan tarihi eser baskını

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon
Jandarmadan tarihi eser baskını
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde tarihi eser bulunan bazı kişilerin müşteri aradıklarına yönelik ihbar aldı.

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İhbarı değerlendiren ekipler, istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucu bu kişilerin tarihi eserleri Eyüpsultan’da bulunan iki ayrı adrese getireceğini tespit etti. Takip altına alınan kişilerin adreslere gelmesiyle başlatılan operasyonda, T.Ö., A.T., S.Ş., H.Ö., Y.K. ve A.C. gözaltına alındı. İki farklı adreste ve şüphelilerin üst aramasında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1047 adet sikke, 2 adet tablo, 32 adet obje ile 2 adet ortodoks ikona ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, toplam 1083 parça obje, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler T.Ö., A.T., S.Ş., H.Ö., Y.K. ve A.C. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon

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