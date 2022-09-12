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Jandarmadan tarihi eser baskını: 3 gözaltı

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#Malatya#Tarihi Eser#Gözaltı
Jandarmadan tarihi eser baskını: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:00

Malatya’da Jandarma tarafından Roma dönemine ait 4 bin 501 adet sikke, bir adet heykel, 2 adet yüzük ve bir adet kolye ile bir adet tarihi kitap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan takip sonucu, Malatya dışından gelen 3 kişi yakalandı. Jandarma tarafından alınan duyum üzerine 3 şahsın tarihi nitelikle objeleri Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesindeki bir yere getirecekleri öğrenildi.

Jandarma tarafından araç durdurularak 3 kişinin bulunduğu araç ve üzerlerinde Roma dönemine ait 4 bin 501 adet sikke, bir adet heykel, 2 adet yüzük ve bir adet kolye ile bir adet tarihi kitap ele geçirildi.

3 kişinin, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındıkları belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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#Malatya#Tarihi Eser#Gözaltı

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