Güncelleme Tarihi:

Jandarmadan sürpriz kutlama: Bedensel engelli çocuğu böyle mutlu ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 10:09

Hakkari'de jandarma personeli, bedensel engelli Doğanay Karakurt’un 10’uncu yaş gününü sürpriz yaparak kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Doğanay Karakurt’u evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Ziyarette Karakurt’a kitap ve çeşitli hediyeler verildi. Karakurt ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Doğanay Karakurt’un sevinci, jandarma personelini de mutlu etti.

Samimi ve sıcak anların yaşandığı ziyarette Jandarma ekiplerinin kadın komutanları pastayı Karakurt için kesip ikram etti. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Doğanay Karakurt’a sağlıklı, huzurlu ve başarıları yıllar diledi.

