Jandarmadan skandal ‘önlem’

Antalya’da yaşayan Sabiha İnce (45), Ü.İ. (31) ile 2021 yılında evlendi. Sağlık problemleri nedeniyle çocuk sahibi olamayan İnce, tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Bu süreçte yaşanan tartışmalar sonucu Sabiha İnce, iddiaya göre, eşi tarafından feci şekilde darp edildi. Bıçakla yaralanan kadının saçları da koparıldı. Darp edilen İnce, savcılığa şikâyette bulundu ve boşanma davası açtı. Şikâyet üzerine şüpheli koca Ü.İ. hakkında dava açıldı.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Davaya bakan Antalya Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi, sanık kocaya ‘kasten yaralama’ suçundan iyi hâl indirimi yaparak 1 yıl 16 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ‘kadına karşı tehdit’ suçundan ise sanık kocaya yine iyi hâl indirimi yaparak 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, “sanığın sabıka kaydının bulunmaması, kişilik özellikleri ve duruşmalardaki tutum ve davranışları” gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmederek cezayı erteledi. Ceza davası sürerken Sabiha İnce, boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri aldığını iddia ederek uzaklaştırma talebinde bulundu. Koca Ü.İ. hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe uygulanmasına hükmedildi. Sanık kocaya verilen ‘ödül gibi’ ceza tartışma yaratırken, yargıdan tuhaf bir karar daha geldi.

TAKİP EDİYOR İDDİASI

Dosyaya göre Sabiha İnce, 17 Ağustos 2025 günü Olimpos’a gezmeye gitmek istedi. Öldürülme korkusu taşıyan İnce, iddiasına göre, gitmeden önce Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı yetkililerine bilgi verdi. Daha sonra eşinin kendisini takip ederek yerini öğrendiğini düşünen İnce, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. İnce şikâyetinde, Olimpos’a gideceğini önceden sadece jandarma görevlilerine bildirdiğini, buna rağmen eşinin yerini öğrendiğini ve kendisini takip ettiğini ileri sürdü. Savcılık, şüpheli koca hakkında ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli koca Ü.İ., “Olay günü jandarmanın kendisini arayarak eşi Sabiha İnce’nin Olimpos’a geleceğini, bu nedenle kendisinin gün içerisinde Olimpos’a gitmemesi gerektiğini söylediklerini, bunun üzerine kendisinin de gitmediğini ve kimseyi takip etmediğini” iddia etti.

Savcılık, yaptığı soruşturma sonucunda şüphelinin olay günü müştekiyi takip ettiğine dair herhangi bir maddi delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Şüpheliye elektronik kelepçe takılı olduğu, müştekiye yaklaşması halinde elektronik kelepçenin uyarı vereceği, zaten olay günü jandarmanın şüpheliyi arayarak müştekinin Olimpos mevkisine gideceğini bildirdiği ve şüpheliden o bölgede bulunmamasını istediği, şüphelinin müştekinin Olimpos’ta olduğunu bu şekilde öğrendiği, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı suçu işlemediği, müştekiye karşı takip ya da huzur ve sükûnu bozma eylemi gerçekleştirmediği” belirtildi.

KARAR DOĞRUYMUŞ

İnce, eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde “Şüphelinin konumumu jandarmadan değil, bizzat fiziki takip veya başkaca yasadışı yöntemlerle öğrenmiş olma ihtimali kuvvetlidir. Şüphelinin ‘Jandarma haber verdi’ savunması, suçtan kurtulmaya yönelik bir kurgudan başka bir şey değildir” dedi. İtirazı değerlendiren Elmalı Sulh Ceza Hâkimliği, 8 Ocak tarihli kararıyla savcılığın kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti.