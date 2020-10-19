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Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Jandarma’dan silah operasyonu

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Jandarma’dan silah operasyonu
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip İlçesi'nde yapılan operasyonda 2 tabanca ile 3 adet tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslar, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. KOM şube ekipleri, bu kapsamda İskilip ilçesinde bir şahsın evinde silah olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreste arama yapan jandarma ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma olarak tabir edilen av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği ile 66 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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