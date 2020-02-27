Jandarmadan sahte içki operasyonu! Kendi üretip kendisi satmış

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’da bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler depo ve çevresini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.Y.’nin depoda ürettiği sahte içkileri, evinde yarım litrelik pet şişelere doldurduğu ve Avcılar’da bulunan kendisine ait Tekel bayiinde sattığı tespit edildi.



Elinde sahte içki ile yakalandı



Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelinin sahte içkileri ürettiği depo, ikamet adresi ve Tekel bayiine eş zamanlı operasyon düzenledi. M.Y. elinde sahte içkilerle yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üretim için kullandığı deponun bölgedeki bir aile apartmanı olması dikkat çekti.

Aramalarda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma yetkilileri sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini belirtti.